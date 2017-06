Itatí Cantoral: “Siempre he soñado con morirme en un teatro”

La actriz mexicana Itatí Cantoral visitó Guatemala. Esta vez para participar en el estreno de la nueva obra de teatro “Una noche de encanto”, que mezcla coreografías tipo Burlesque con canciones de las películas de Hollywood al estilo de Broadway.

Publinews conversó con Cantoral sobre lo que más le gusta del país, sus mayores retos y cómo se siente ser considerada una estrella de telenovelas. ¡No te pierdas la entrevista!

De cerca con Itatí Cantoral

¿Qué es lo que más te gusta de Guatemala?

Me gusta la gente, la comida y me encantan sus raíces. La historia de Guatemala es impresionante. Somos hermanos con México y me siento como en casa. Los guatemaltecos son muy dulces y cálidos; tienen una magia única que los hace fuertes e interesantes para cualquier persona que venga del extranjero.

No es tu primera vez trabajando en Guatemala. ¿Qué te motiva a regresar al país y trabajar de nuevo con esta productora?

Trabajar con Marsha Pamela y la productora ha sido algo único e increíble. Me encontré con una mujer que a su corta edad lucha por sacar adelante los espectáculos para traerlos a su país. Le tiene un amor y pasión al arte y respeta al artista, es algo que admiro mucho. Te trata de una forma que te da gusto trabajar con ella.

El teatro a veces es injusto, porque tienes que trabajar mucho para ganar poco. Económicamente no es una industria fuerte, ni en México ni en Guatemala. Por eso es que debemos apoyar a personas como ella y seguirla, porque ella apoya el talento de su gente.

Esta es la primera vez que nos fusionamos para trabajar entre guatemaltecos y mexicanos y espero que podamos hacer ese intercambio en un futuro en mi país.

¿Qué piensas del empoderamiento de las mujeres por medio del arte?

Yo creo que el papel de la mujer en el arte ha tomado mucha fuerza y un punto importante. Las actrices ya tenemos boca y somos escuchadas en la industria.

Yo no he sufrido discriminación de género, pero todavía me es complicado tener reuniones laborales y que los empresarios se den cuenta que además de ser una actriz también puedo tener seriedad en mis proyectos.

Seguimos viviendo en una sociedad machista, de hombres. Yo apoyo a mi género y creo que el mundo está cambiando para bien. Vivimos en un sociedad donde es posible que, tanto los hombres como las mujeres, sean exitosos profesionalmente. El cambio completo va a tomar un tiempo, pero ya estamos en el proceso.

¿Qué se siente ser considerada como una estrella de telenovelas?

Te soy honesta, nunca soñé ser una estrella de telenovelas, pero si soñé vivir de de lo que amo. Siempre he soñado con morirme en un teatro.

Ya llevo muchos años trabajando y viviendo de lo que hago. Gracias a Dios sigo teniendo trabajo y el cariño de la gente, eso es hermoso. Me siento muy agradecida y siento que tengo la responsabilidad de seguir alimentando esto que construí con trabajo, dedicación, amor y honestidad. Me gusta el teatro porque no puedes ocultar nada, o eres o no eres.

Estás en Guatemala para ser parte de la obra “Una noche de encanto”. ¿Cuál ha sido tu mayor reto?

Tengo un personaje que interpretar y el reto es hacerlo a la perfección para que la obra funcione bien. Lograrlo, con los pocos ensayos que he tenido, ese es el reto más grande.

¿Cuáles son tus expectativas de la obra?

Lo que espero es que el público se vaya contento y satisfecho. Espero que mi contribución dentro de este proyecto sea algo positivo y productivo para todos los que están participando en esta gran obra de teatro. Los felicito a todos por su gran trabajo y les deseo lo mejor.

Creo que es un súper proyecto que tiene la calidad para presentarse y competir a nivel mundial. Me siento contenta de estar en el estreno y poder llevarme este recuerdo en mi corazón.

