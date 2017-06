¡Joven y en traje de baño! Carmen Salinas luce irreconocible en foto de antaño

Esta foto es cuando debuté en el Teatro Follies, en la que eran Empresarios Arturo Hernández, y Raúl Zavala, en el elenco aquella ocasión estaban German Valdés 'Tin Tan', Marcelo, Tito Guízar, 'La Prieta Linda', Corona y Arau , o sea, Sergio Corona y Alfonso Arau, Virma González como Vedette, y muchos más. Su servidora hacía imitaciones y me pagaban $ 50.00 pesos diarios, algunas imitaciones las pueden ver en YouTube, los abrazo con mucho cariño. Carmen Salinas.

