Miley Cyrus confiesa la estremecedora razón por la que dejó de fumar marihuana

Desde que Miley Cyrus regresó a la escena musical reveló que había dejado de fumar marihuana y que estaba dispuesta a tener una nueva vida.

Pero ahora, la artista confesó la verdadera razón por la que tomó esta decisión.

Durante una entrevista en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Miley comentó que tuvo una recurrente pesadilla que la asustó mucho.

“No sé si lo habías notado, pero siempre que venía a tus shows estaba fumada. No sé si esto sea mejor, pero dejé hacerlo porque para sentarme aquí y hablar de lo que estoy haciendo ahora (su nuevo disco) quería estar clara… Creo que ya lo he dicho, pero soy muy apasionada. Amé hacer este álbum… Así que quería asegurarme de ser muy clara respecto a lo que estoy hablando…” señaló.

En una entrevista anterior, Miley confesó que se arrepiente arrepentida de lo que hizo en el polémico video “Wrecking Ball”.

En este clip, la artista aparece con un diminuto vestuario blanco, sin ropa interior y lamiendo un mazo.

“Es algo que no se puede olvidar… cuando te columpias desnuda encima de una bola de demolición, esa imagen vivirá para siempre. Si haces algo así de una forma tan pública, es para siempre. Es algo que nunca podré olvidar. Siempre seré la chica desnuda sobre una bola de demolición, no importa lo que haga. Debería haberlo tenido en cuenta, que sería algo que me perseguiría toda la vida”, reveló en el programa de radio de Zach Sang.