La inesperada revelación que Miley Cyrus hizo sobre el polémico video “Wrecking Ball”

Miley Cyrus estrenó nueva música y consigo, una nueva actitud ante la vida. Ahora, la cantante confesó estar arrepentida de lo que hizo en el polémico video “Wrecking Ball”.

En este clip, la artista aparece con un diminuto vestuario blanco, sin ropa interior y lamiendo un mazo.

“Es algo que no se puede olvidar… cuando te columpias desnuda encima de una bola de demolición, esa imagen vivirá para siempre. Si haces algo así de una forma tan pública, es para siempre. Es algo que nunca podré olvidar. Siempre seré la chica desnuda sobre una bola de demolición, no importa lo que haga. Debería haberlo tenido en cuenta, que sería algo que me perseguiría toda la vida”, reveló en el programa de radio de Zach Sang.

via GIPHY

“Mi peor pesadilla es que pongan ‘Wrecking Ball’ en mi funeral. Es mi peor pesadilla. Me imagino un vídeo de ‘siempre recordaremos a Miley’, seguido de la canción y el típico mensaje de ‘era una gran persona’“, dijo en tono de broma.

via GIPHY

Nueva música

Miley Cyrus lanzó su nuevo sencillo llamado “Malibu” en el cual habla sobre su relación con su nuevamente prometido, Liam Hemsworth: “Van a hablar de mí de todas formas si me ven salir de un restaurante con Liam. ¿Por qué no utilizar toda esa energía en mi relación y decir, ‘Así es como me siento’? Salir con una artista como yo es probablemente lo peor que te pueda pasar, porque siempre acabas escribiendo de tus mie**** en tus canciones. Es inevitable. Pero soy así“, indicó la cantante.

Además, Miley está haciendo grandes cambios de su vida, dejó atrás la marihuana y las excentricidades:

“No he fumado marihuana en tres semanas, que es lo más que he estado sin fumar. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. ¡Estoy completamente limpia ahora! Eso es algo que quería hacer”.