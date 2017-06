La batiseñal brillará en Los Ángeles en homenaje a Adam West

La batiseñal brillará sobre Los Ángeles en homenaje al actor Adam West, quien falleció el pasado 9 de junio. El actor es más conocido por interpretar a Batman en la serie televisiva de ese superhéroe de los años 60.

El alcalde Eric Garcetti informó que la señal del hombre vampiro será encendida en el Ayuntamiento a las 9 de la noche de este jueves.

La batiseñal es una estela de luz con el emblema alado de Batman que se muestra en el cielo nocturno para pedir ayuda al superhéroe.

West murió el viernes a los 88 años, rodeado de su familia y le sobreviven su mujer Marcelle, seis hijos, cinco nietos y dos bisnietos.

El actor falleció en Los Ángeles de leucemia, sus familiares indicaron que West siempre “aspiró a tener un impacto positivo en las vidas de sus seguidores” y, añadieron, “siempre será nuestro héroe”.

Garcetti anunció el evento en Twitter y agregó el hashtag #BrightKnight.

Paradójicamente, su éxito como “Batman” dificultó que West consiguiera otros papeles, ya que quedó para siempre asociado a su popular personaje.

Sin embargo, siguió trabajando durante toda su carrera y alcanzó de nuevo la fama como voz del alcalde de Quahog, de nombre también Adam West, en la serie animada de Fox “Family Guy”.

Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too – West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao

— Adam West (@therealadamwest) June 10, 2017