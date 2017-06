Muere Adam West, el actor que personificó al primer Batman

Sus seres queridos destacan en la nota que West siempre “aspiró a tener un impacto positivo en las vidas de sus seguidores” y, añaden, “siempre será nuestro héroe”.

Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too – West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao

— Adam West (@therealadamwest) June 10, 2017