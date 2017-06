La hija de Olivia Newton-John crea controversia con una foto de su diminuta cintura

La hija de Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, se vio en la obligación de bloquear su cuenta oficial de Instagram después de recibir mensajes negativos sobre el cáncer que padece su mamá.

Sin embargo, una foto reproducida por el periódico Daily Mail hizo que la modelo recibiera muchas más críticas por su delgada cintura y su aspecto poco saludable.

La fotografía en blanco y negro muestra a la joven fumando un cigarrillo y mostrando sus sobresalientes costillas. El top y jeans que lleva puesto la empresaria de 31 años dejó al descubierto su abdomen.

El aspecto de su torso fue el que provocó los comentarios sobre su extrema delgadez.

Chloe Lattanzi addresses that ‘unhealthy’ picture and reveals she was ‘sobbing for an hour’… https://t.co/lAfaC8EG1P pic.twitter.com/8gwpFYZHdY

— Rumor Bus (@RumorBus) June 15, 2017