FOTOS. Demi Moore confiesa el “divertido” accidente que sufrió a causa del estrés

Demi Moore fue invitada al programa “The Tonight Show” de la cadena NBC para promocionar su nueva película, “Rough Night”.

La actriz sorprendió al mismo conductor Jimmy Fallon al compartir una fotografía muy íntima.

“Nos enviaste una foto y es una de las cosas más locas que jamás haya visto. ¿Cómo pasó esto?”, dijo el presentador antes de mostrar la imagen de Moore.

“Me rompí los dientes frontales. Me encantaría decir que fue patinando o algo así de genial, pero creo que pasó por algo que es importante que comparta, porque creo que es uno de los mayores asesinos de Estados Unidos, después de los infartos, el estrés. El estrés hizo que se me cayeran los dientes frontales. Pero, en un esfuerzo para estar lista para ustedes, me quise asegurar que mis dientes estuvieran en su lugar”, explicó la actriz de 54 años.