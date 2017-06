La verdad detrás del fantasma que apareció en video del 90’s Pop Tour

El 90’s Pop Tour reúne a algunos de los artistas mexicanos más exitosos de esa época en un megaconcierto.

Después de varias semanas de presentarse, lanzaron el DVD con el show completo que se llevó a cabo el 31 de marzo en la Arena Ciudad de México.

OV7, Fey, JNS, Aleks Syntek Caló, Litzy, Erik Rubín y The Sacados recordaron sus más grandes éxitos en esta producción especial.

Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue la aparición de un supuesto fantasma sobre el escenario.

El DVD que salió a la luz este 2 de junio empezó a causar controversia ya que durante la canción “Muévelo” de Fey se puede ver la figura de una niña en la tarima principal.

En el siguiente video, exactamente en el minuto 2:00 se puede apreciar una imagen blanca.

Un usuario de redes sociales lo hizo notar y la cantante se mostró un poco asustada ante la aparición de un supuesto fantasma en su presentación.

Claudio Yarto (Caló) y Erik Rubín fueron algunos de los integrantes del 90’s Pop Tour que también reaccionaron con asombro.

Muevelo ….😱😱😱👽…. esto se ve en nuestro #90sPopTourDvd ??? Que alguien me explique 🤔😳 https://t.co/JkJESu8v8j

Después de causar gran confusión tanto entre los fanáticos como en los mismo artistas que forman parte de la gira, la verdad fue revelada.

Se trata de la hija de Mariana Ochoa, integrante de OV7.

jajajaja no entendí nada hasta ahorita, pensé que decían que yo parecía su mamá jajajaja No me puedo parar de reir

— MARIANA OCHOA (@soymarianaochoa) June 5, 2017