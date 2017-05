Aseguran que Rihanna está embarazada por estas fotos

De nuevo, Rihanna acapara los titulares pero esta vez de forma involuntaria.

En Twitter circulan unas fotografías de la artista paseando por la calle junto a su guardaespaldas y que han levantado algunas sospechas.

mientras algunos afirman que la cantante podría haber subido bastante de peso, otros se aventuran a afirmar que podría tratarse del primer embarazo de la cantante.

#Rihanna's been eating good 👏🏾👀 📸: Robert Kamau/@gettyimages A post shared by The Shade Room (@theshaderoom) on May 28, 2017 at 3:31pm PDT

RIHANNA IS PREGNANT YALL I offer into evidence exhibit A, B, C and D pic.twitter.com/k7bOpEMefk — вєℓℓα✨ (@TTPrettyInPink) 29 de mayo de 2017

¿Será cierto?

Algunos medios señalan que este cambio en el cuerpo de la intérprete se vio desde su aparición en la MET Gala, donde su vestido no dejó apreciar su silueta.

En la alfombra roja del Festival de Cannes, Rihanna tampoco vistió diseños ajustados, optando por vestidos largos con voluminosas faldas.

Su apariciones públicas aumentaron los rumores.

Una fuente cercana a la cantante ha revelado al portal de noticias HollywoodLife que no está embarazada pero que su nueva figura sí tiene un porqué.

“Rihanna no está embarazada, lo siento decepcionar a todos, pero, no. Ella tiene algo que contar, pero es privado”, revela la citada fuente al portal.

Las reacciones

Los fans quedaron en shock ante esta posible noticia, que no perdieron la oportunidad de expresar su sentir en las redes sociales

In every picture since the met. Rihanna either looks pregnant or she post a throwback. Please pay attention pic.twitter.com/QIx9xvnYmh — King Sal (@salthaking) 24 de mayo de 2017

If Rihanna is pregnant then I guess it’s just about time I step up and be a father — lindy (@Lindyyay) 29 de mayo de 2017

if rihanna is pregnant y’all might as well unfollow me I Swear to God because i will not shut up — ㅤ (@joonsfit) 25 de mayo de 2017