Ariana Grande logra recaudar millonaria cantidad para las víctimas de Manchester

Ariana Grande dio el esperado concierto benéfico a favor de las víctimas de Manchester este domingo 4 de junio.

Junto a una gran cantidad de amigos artistas, con quienes interpretó emotivos dúos sobre el escenario, la joven logró recaudar una millonaria cantidad de dinero.

Aproximadamente 50 mil personas asistieron al magno evento superando 2.6 millones de dólares en tan solo tres horas. Además de 12 millones de dólares más recaudados desde que se abrieron las líneas de emergencia el pasado 23 de mayo.

Además de la venta de las entradas a la presentación, también se recaudaron fondos a través de servicios de streaming online como Facebook, donde se pudo ver el convierto en vivo. También a través de páginas web y mensajes de texto,

“One Love Manchester” pasará a la historia como uno de los conciertos más grandes del mundo, donde asistieron grandes celebridades.

Pero especialmente por ser uno de los eventos musicales que logró conseguir una cantidad millonaria de fondos en tan solo tres horas que duró el show.

Todo el dinero recaudado será destinado a la gente que fue víctima del atentado hace dos semanas. La fundación “We Love Manchester Emergency Fund” será la encargada de recibir y distribuir los fondos a las familias de los que sufrieron daños.

Los mejores momentos del concierto

“Dejemos que el mundo escuche nuestra resistencia”, expresó el cantante estadounidense Pharrell Williams ante las 50 mil personas que asistieron al concierto en Mánchester en homenaje a las víctimas que murieron en el atentado suicida el 22 de mayo, después de un concierto de Ariana Grande la ciudad en mención.

Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Marcus Mumford (Mumford & Sons), Take That, Usher y Robbie Williams fueron algunos de los músicos que se dieron cita al concierto “One love Manchester“.

Ariana Grande cerró el concierto con su versión de la canción “Over The Rainbow”, y fue especialmente ovacionada, sobre todo cuando interpretó con el grupo Coldplay el éxito de Oasis convertido en himno a la resistencia: “Don’t Look Back in Anger”.