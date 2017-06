De Miss Israel a “Wonder Woman”, las fotos de Gal Gadot durante su reinado

Antes de conquistar la pantalla grande como “Wonder Woman”, Gal Gadot enamoró al mundo representando a su país en un certamen de belleza.

Su carrera empezó en el 2004, cuando ganó la corona de Miss Israel y participó en Miss Universo. Logró quedar entre las primeras 15 finalistas y su atractivo físico llamó mucho la atención. A sus 18 años de edad, la ahora actriz no podía creer que ganó el título.

“Nunca pensé que ganaría. Estaba en shock cuando me coronaron. Cuando fui a Miss Universo, me rebelé. Tenía miedo de que pudiera ser elegida de nuevo, llegué tarde, vine sin vestidos, me dijeron que llegara a desayunar con un vestido y dije: ‘De ninguna manera desayunaré con un vestido’ ¿Quién necesita usar un vestido de noche a las 10:30 am?”, comentó a la revista Glamour hace un par de años.