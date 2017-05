Actriz de “Wonder Woman” sufre una falla de vestuario y muestra accidentalmente su trasero

Durante la gira promocional de “Wonder Woman” en Nueva York, Connie Nielsen sufrió una bochornosa falla de vestuario mostrando de más.

La actriz que le da vida a “Queen Hyppolyta” enseñó accidentalmente su trasero en una escena muy al estilo de Marilyn Monroe.

Mientras firmaba autógrafos en la alfombra roja, una ráfaga de viento levantó sorpresivamente su vestido.

La actriz de 51 años de edad dejó a la vista de los fotógrafos su derrière. Y por si no fuera poco, Connie Nielsen no llevaba ropa interior por lo que sus partes íntimas quedaron al descubierto.

Connie Nielsen accidentally flashes The Camera while promoting new flick WONDER WOMAN. Click the link below for morehttps://t.co/lAvG8Ov7g8 pic.twitter.com/KS7funbw6j

— Celebnews&style (@StyleCelebnews) May 25, 2017