Sobrina de Hugo Chávez podría ser la próxima Miss Venezuela

#Repost from @hesperiave with @regram.app … Felicidades a la 8 candidatas que triunfaron en el @misscarabobo y se alzaron con las bandas de rumbo al @missvenezuela ________________ #MissCarabobo2017 #rumboalmissvenezuela #MissVenezuela2017 @RepostIt_app

A post shared by Organización Miss Carabobo (@misscarabobo) on May 31, 2017 at 9:32am PDT