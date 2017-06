Jennifer Garner arremete contra revista en un enojado mensaje en Facebook

Jennifer Garner arremetió en Facebook contra la revista “People” por publicar una supuesta nota exclusiva sobre ella en la portada de su más reciente edición.

La publicación señalaba que la actriz aún no está pensando en salir con alguien más ya que todavía seguía amando a Ben Affleck.

Molesta, la estadounidense decidió desmentir esa historia en un mensaje que publicó en Facebook.

Además, añadió que aunque eso no era una tragedia, si le afectaba a ella y a su familia.

