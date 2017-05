Criss Angel causa euforia al presentar a Belinda como su prometida

Parece ser que la relación entre Criss Angel y Belinda va más en serio que nunca. Tanto así, que la pareja pronto podría estar caminando al altar para unir sus vidas.

En el último show que dio el ilusionista en Las Vegas, presentó a la mexicana como “su prometida”.

La cantante se encontraba en la primera fila del espectáculo así que sonrió y saludó al público asistente.

Very happy to have you here in Mexico mi amor @CrissAngel – bet you didn't know Mexico looked like this 😂 pic.twitter.com/kHsOoIq6hb

— Belinda (@belindapop) March 13, 2017