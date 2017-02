FOTO. Criss Angel se hace un tatuaje en el pecho, en honor a Belinda

El amor provoca locuras, y Criss Angel no dudó dos veces en hacerse un tatuaje en nombre del amor.

El mago publicó una foto sin camisa dejando ver su torso, pero esto no es lo que llamó la atención. Los seguidores del ilusionista se sorprendieron al ver que, en una imagen que compartió en Twttier, se puede ver que tiene escrito en el pecho izquierdo la palabra “Beli”. Esta es la tierna forma que llama a su novia de 27 años, Belinda.

La imagen lleva la descripción “Back tonight…” y es posible que esté haciendo al show que tiene en Las Vegas, Nevada.

La publicación ya cuenta con más de 700 likes y fue retuiteada aproximadamente 180 veces.

Los fanáticos no dudaron en felicitarlo inmediatamente por el nuevo tatuaje que tiene.

Aunque no es necesario que la pareja confirme su relación ante los medios, se puede ver que todo va muy en serio.

A pesar de la diferencia de edad, Belinda y Criss Angel han utilizado las redes sociales para compartir momentos especiales que han compartido en los últimos días.

El famoso ilusionista es el que más fotografías ha publicado sobre sus eventos y proyectos junto a su novia.

Recientemente subió una imagen donde se puede ver al DJ Steve Aoki, la mexicana y su novio.

Además, hace pocos días estuvieron disfrutando de la nieve mientras esquiaban. Los fanáticos pudieron ver lo bien que la pasa la pareja gracias a un video publicado en Twitter.

A new trick I learned from my bro Nacho… I executed really sloppy but you have to start somewhere. Tomorrow I'll post a better one…;) pic.twitter.com/8JcuBWzXPP

— Criss Angel (@CrissAngel) January 15, 2017