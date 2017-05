Melany Chun ve truncado su sueño de ser Miss Hooters por una razón que no puede cambiar

Melany Chun tenía previsto viajar a Estados Unidos para participar en el evento que reúne a las chicas Hooters más bellas del mundo.

La joven se coronó como la nueva Miss Hooters Guatemala 2017. A pesar de que la competencia fue muy fuerte, su carisma y simpatía le valieron puntos extras para ganar el título.

Hace unos días, la joven guatemalteca tuvo su entrevista en la Embajada de Estados Unidos para obtener su visa.

La joven guatemalteca señaló que la entrevista duró cerca de cinco minutos, donde le preguntaron si estaba casada, tenía hijos, cuánto ganaba, entre otras cosas.

“La persona que me entrevistó me dijo que no, era la primera vez que intentaba sacar la visa. No te dan una razón del por qué, solo te dan una hoja en donde señalan que puedes solicitarla de nuevo en seis meses o un año y para hacerlo tienen que ser por otros motivos o tener más información que nos respalden”, afirmó Melany.

“Si estoy triste, porque no me esperaba esto”.