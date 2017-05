Los datos curiosos de Kim Kardashian que casi nadie sabe

Kim Kardashian es la estrella del reality show “Keeping Up With the Kardashians”. La hermana mediana del clan es la favorita de todos y la más famosa.

A pesar de que su vida es como un libro abierto, hay algunos datos curiosos sobre ella que muy pocas personas conocen.



Cosas que no sabías de Kim Kardashian

Su nombre completo es Kimberly Noel Kardashian y nació el 21 de octubre en Los Ángeles, California.

Empezó organizando los clósets de celebridades y fue estilista de Lindsay Lohan

Kim tiene la manía de calentar su joyería con la secadora de cabello para evitar sentir el frío del metal en su piel.

En el 2008 fue reconocida como la celebridad más buscada en Google, superando a Britney Spears.

Su mayor arrepentimiento es haber lanzado su sencillo Jam (Turn It Up).

Celebró uno de sus cumpleaños en la casa de Michael Jackson.

No le gusta el cilantro, los pimientos, el queso azul y el pastel “Red Velvet”.

Lleva una cobija y almohada cada vez que viaja.

Su postre favorito son las galletas Oreo fritas.

