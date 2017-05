Ariana Grande rompe el silencio y escribe una conmovedora carta a sus fans después del atentado

Después del terrible atentado en el Manchester Arena, Ariana Grande utilizó su cuenta para hacerle saber a sus fans que estaba muy triste por lo sucedido.

Ahora, La cantante volvió a utilizar esta red social para publicar una conmovedora carta donde plasmó sus sentimientos ante lo sucedido.

“Mi corazón, oraciones y condolencias más profundas estás con las víctimas del ataque de Manchester y sus seres queridos. No hay nada que yo o cualquiera pueda hacer para quitar el dolor que están sintiendo o para hacer esto más llevadero. Sin embargo, extiendo mi mano y el corazón (…) Lo único que podemos hacer ahora es elegir cómo dejamos que esto nos afecte y cómo viviremos nuestras vidas de ahora en adelante.

He estado pensando en mis fans, y en todos ustedes, sin parar durante toda la semana. La forma en que han manejado todo esto ha sido inspirador y me ha hecho más orgullosa que nunca. La compasión, la bondad, el amor, la fuerza y la unidad que ustedes han mostrado en la semana es exactamente lo contrario de las intenciones atroces que se deben tomar para lograr algo tan malo como lo que sucedió el lunes.

Lo siento por el dolor y el miedo que deben estar sintiendo y por el trauma que, también, deben estar experimentando (…) Nunca seremos capaces de entender por qué este tipo de eventos se llevan a cabo, ya que no está en nuestra naturaleza, por lo que no debemos retroceder. No vamos a dejar de actuar por el miedo. No vamos a dejar que esto nos divida. No vamos a dejar que gane el odio”, escribió Ariana Grande en una imagen publicada en su cuenta de Twitter.

Concierto benéfico

Aunque la gira mundial de Ariana Grande se suspendió después del atentado que dejó a más de 20 personas fallecidas, ahora la cantante anunció que volverá a Manchester para hacer un concierto benéfico y recaudar fondos a favor de las víctimas.

“Volveré a la increíblemente valiente ciudad de Mánchester para pasar tiempo con mis fans y celebrar un concierto de homenaje que recaude fondos para las víctimas y sus familias”, indicó la artista en la carta abierta a sus fans.