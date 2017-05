Jim Carrey reaparece en público y decide hablar de su desmejorado aspecto

Jim Carrey se alejó de todo y se refugió en la soledad de su hogar luego de la muerte de su novia Cathriona White en septiembre del 2015.

La depresión llegó cuando familiares y amigos lo culparon del suicidio de su ex, incluso la madre de ella lo demandó por “homicidio negligente”.

La señora lo acusó de suministrarle medicamentos y también de contagiarla de enfermedades de transmisión sexual.

El actor compartió en su cuenta de Twitter una fotografía que impactó a sus miles de seguidores, tanto que lo confundieron con un indigente.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq

— Jim Carrey (@JimCarrey) 15 de abril de 2017