El apasionado beso y el manoseo entre Scott Disick y Bella Thorne

Scott Disick le dio una nueva oportunidad al amor, y esta vez es con la actriz Bella Thorne. La pareja ya fueron captados juntos.

Hace unos días, ambos fueron fotografiados en un bar durante una noche de fiesta y en donde se mostraron muy cariñosos.

El excuñado de Kim y la actriz de Disney fueron captados el lunes en el aeropuerto de Los Ángeles preparándose para abordar un vuelo juntos.

Según información de TMZ, la pareja llegó a Cannes, y al parecer todo tiene que ver porque Kourtney Kardashian está allí con su nuevo novio.

Sin embargo, el lente de los fotógrafos captó cuando Scott y Bella se mostraban cariñosos el uno con el otro, con apasionados besos.

El padre de tres hijos colocó sus manos en algunas de las partes íntimas de la mujer, lo que se evidenció en algunas fotos.

Scott Disick and Bella Thorne Lounge by the Pool in Cannes (PHOTOS) https://t.co/Gcqciq23Kr

— TMZ (@TMZ) 24 de mayo de 2017