Bella Thorne cambia de look y presume su piercing en el seno

Luego de saltar a la fama la serie de Disney Channel “Shake It Up”, Bella Thorne se convirtió en una de las famosas más seguidas.

La bella actriz se muestra tal como en sus redes sociales, incluso le gusta compartir todos los detalles de su día a día.

A Thorne le encantan los piercings y lo último que hizo dejó impactados a sus seguidores, ya que añadió un nuevo a su colección y fue en el pezón.

Con una camiseta bastante ajustada, la estadounidense dejó entrever en Snapchat su nuevo arete.

No es la primera vez que la actriz se muestra sexy en Internet, hace unos meses compartió la sesión que hizo para “Playboy”.

Bella decidió explotar su sex-appeal al máximo en las páginas de la revista para caballeros, y las cuales fueron muy compartidas.

.@Bellathorne talks body confidence and social media for our No Filter series. https://t.co/ZL6WP86vhJ pic.twitter.com/XctFkmuLaI

— Playboy (@Playboy) October 18, 2016