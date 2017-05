Mia Khalifa dejará que este deportista le toque los senos si hace esto

Mia Khalifa está siguiendo muy de cerca el duelo de los Boston Celtics con los Washington Wizards en los playoffs de la NBA.

Los dos equipos llegan con tres victorias a la semifinal y la exactriz de cine para adultos decidió lanzarle un reto a uno de los jugadores de los Celtics.

Mia le dijo a Isaiah Thomas, quien con su 1.75 de estatura es considerado el jugador más pequeño del torneo, que lo dejaría tocarla si cumple.

Yo, @Isaiah_Thomas, I’ll let you touch my tiddies if you can reach them

— Mia Khalifa (@miakhalifa) 12 de mayo de 2017