Kourtney Kardashian deslumbra en una sesión de fotos sin nada de ropa

Kourtney Kardashian encendió a más de uno luego de que se revelara el nuevo adelanto de “Keeping up With The Kardashians”.

En un video que publicó el canal E! Entertainment se ve a la bella mujer de 38 años protagonizando un desnudo integral.

El fotógrafo Mike Rosenthal fue el encargado de captar a Kourtney tal y como llego al mundo, mientras sus hermanas Kylie Jenner, Kim y Khloé Kardashian observaban la escena.

Obtiene toda la atención

El vídeo de la madre de tres hijos tiene más de 450 mil reproducciones en el canal de YouTube.

“Kourt, ¡me estás llenando de vida ahora mismo!”, exclamaba la estilista Jen Atkin mientras la modelo posaba para la cámara.

Su hermana Khloé también alababa el espectacular cuerpo de Kourtney:

” Ahora, estás tipo YOLO, con un cuerpo explosivo, desnuda en la piscina y tus hermanas deberían temer de ti”.