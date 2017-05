Brenda, de “Acapulco Shore”, revela por qué la golpearon tan sangrientamente

Ayer, un sangriento video mostraba la agresión que había sufrido Brenda Zambrano, integrante de “Acapulco Shore”.

La estrella de televisión fue atacada con la copa cortada mientras estaba en un bar de Cancún, Quintana Roo.

Brenda se encontraba en el Kiss Night Club y momentos después comentó en sus redes sociales “jajaja nunca había entrado a un table y piden respeto para las prostitutas jajaja juro que me muero de risa”. Esta publicación fue eliminada momentos después.

Aunque la joven aseguraba que no sabía por qué la violentaron, ahora publicó en su cuenta de Facebook la razón por la que habría sido golpeada.

“No soy una santa palomita PERO NO ES JUSTO LO QUE ME HICIERON. Si puse de que las prostitutas piden respeto cuando no se lo merecen es por algo, desde que llegue al lugar las tipas prepotentes, sintiéndose más que los demás cuando uno solamente va a divertirse.

Cuando llegue la misma tipa que me hizo la herida , me empujó y todavía voltea y con cara de Burlista me dice perdón” ok no pasa nada seguía en mi fiesta Normal, la tipa se me acerca y me dice ” aquí nadie viene a quitarnos nuestro trabajo y me cague de la risa ” y le respondí ntp YO SOLAMENTE VINE A DIVERTIRME YO NO SOY (teiblorea y prostituta) y seguí mi fiesta y siguió molestándome”.

La integrante de Acapulco Shore también comentó que las autoridades de seguridad, tanto del centro nocturno como de Cancún, se negaron a ayudarla. Incluso, que a ninguno de los hospitales a los que acudió recibió auxilio.

“El ser figura pública mucha gente cree que no vamos a repondré y vamos aguantar sus humillaciones, YO NO ME VOY A DEJAR, el que salga o salía en un reality show como Aca Shore no quiere decir que SOMOS MÁS O MENOS, somos iguales”, añadió Zambrano.