VIDEO. Le hacen pedazos la oreja a Brenda de "Acapulco Shore" y así quedó

Brenda Zambrano, una de las participantes de “Acapulco Shore”, sufrió una agresión la madrugada de este martes.

De acuerdo con la joven, fue una misteriosa mujer que “se quiso pasar de lista” y se fue en contra de ella.

La mexicana estaba en Cancún para presentar sus diseños de moda; sin embargo, al salir de la discoteca “Kiss Night Club”, una mujer le estrelló una copa de cristal en la cara.

“Vean cómo me dejaron en el antro… vean cómo me dejaron cuando yo no hice nada, es más no tengo ni a quién celar, ni a quien hacerla de a pedo”.