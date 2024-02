Harry Styles rompe el silencio sobre la relación que tuvo con Taylor Swift

Harry Styles acaba de publicar su primer disco y con ello revive la relación que tuvo con Taylor Swift hace algunos años.

El integrante de One Direction declaró que estaba dispuesto a hablar al respecto.

¿Qué fue lo que pasó?

El cantante protagoniza la nueva portada de "Rolling Stone" y durante la entrevista habló del mediático noviazgo que mantuvo con la estrella.

A Styles le mostraron las fotos de ambos en el Central Park que se viralizaron durante esa época y esto dijo:

"Cuando veo las fotos de ese día, creo: Las relaciones son difíciles, a cualquier edad.

Y añadiendo que realmente no entiendes exactamente cómo funciona cuando tienes 18 años, tratar de navegar por todas esas cosas no lo hace más fácil."

De acuerdo con él, esas imágenes fueron capturadas cuando ellos tuvieron su segunda cita continuó diciendo:

"Es un poco incómodo para empezar. Estás en una cita con alguien que realmente te gusta. Debería ser así de simple, ¿no?. Fue una experiencia de aprendizaje. Pero en el corazón de ella solo quería que fuera una cita normal."

Después de que los famosos pusieran fin a su corta relación, se dijo que la canción "Out of the Woods", de Taylor, la escribió para Harry.

"Quiero decir, no sé si son sobre mí o no, pero el hecho es que ella es tan buena. Escribo de mis experiencias; todo el mundo hace eso.

"Tengo suerte si todo lo que hemos hecho ayudó a crear esas canciones. Eso es lo que te golpea el corazón. Eso es lo más difícil de decir, y son las cosas de las que hablo menos. Esa es la parte que trata de las dos personas. Nunca voy a contarle a nadie todo."