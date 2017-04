Así le cambió la vida a J Balvin tras el aterrador accidente que sufrió

En agosto de 2016, J Balvin compartió con sus miles de seguidores en las redes sociales un vídeo en el que él mismo informó que el ‘jet’ privado en el que viajaba se estrelló.

“Cuando salimos del avión, todo estaba incendiado, nosotros estábamos vivos y pensé: ¿Por qué? Cuando hablé con la gente, con las autoridades, me dijeron: Eres muy afortunado, en todos los accidentes de avión que ha habido allí, todo el mundo ha muerto. No creo en las coincidencias”, dijo el intérprete de Ginza.

Balvin contó que el músico Pharrell Williams, fue uno de los primeros que se enteró sobre el incidente.

“Pharrell me dijo: La vida no comete errores, es perfecta, estás aquí por algo. ¿Cuántas posibilidades había de que salieras con vida?”, dijo Balvin.

Otra oportunidad

“Me di cuenta de que todavía tengo algo que hacer en este mundo. Siempre lo supe, pero ahora estoy convencido del mensaje que tengo que enviar a la gente: si tienes un sueño, tienes una razón para levantarte cada mañana, puedes conseguirlo. Los sueños son preciosos, son los que mantienen la esperanza, y si hay esperanza hay futuro. La música es mi manera de comunicarme con la gente, de decirles que persigan sus sueños”, agregó.

Explicó que la aeronave no logró despegar y se salió de la pista, pues el terreno en el que planeaba hacer la maniobra era muy pequeño. “Dios no quería que me muriera hoy”, dijo el intérprete en aquella oportunidad.