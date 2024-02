Pareja de William Levy le responde a Jaqueline Bracamontes sobre supuesto romance

Jaqueline Bracamontes anunció el lanzamiento de su primer libro autobiofráfico, en el que habla de su relación con William Levy. Ambos trabajaron juntos en la telenovela "Sortilegio", en 2009, y la actriz asegura que su amorío llegó a la vida real.

"Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados’ por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba", explicó en una entrevista con Primer Impacto.

Elizabeth Gutiérrez es la actual pareja de Levy, quien utilizó sus redes sociales para romper el silencio sobre esta supuesta infidelidad. Ella compartió una fotografía en la que resalta las palabras:

"Viviendo, agradecida, riéndome de todo, efecto boomerang"

Su versión

Bracamontes explicó que su relación con Levy terminó cuando él le dijo que Guitérrez estaba embarazada de su segundo hijo.

"Estaba en shock porque no me esperaba que me dijera eso. Él me había dicho que ya no estaban juntos. Lo que me contó ese día me salvó de una situación que no era para mi".

Aunque Elizabeth no ha hecho ningún comentario en específico, útlimamente ha compartido imágenes en las que resalta la importancia de ser feliz y ser una buena persona. Ella asegura que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional.

Sus seguidores la han apoyado. En la red social se pueden leer comentarios como "Tú sí eres una gran mujer, no te rebajes a contestar los comentarios de Jacky", "Tú sí vales mucho", "Mi respeto para ti", "Disfruta a tu bendecida familia", entre otros.