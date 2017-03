¡No imaginas la razón por la que Nicole Kidman aplaudió de forma extraña durante los Oscar!

Durante la 89 entrega de los premios Oscar, Nicole Kidman fue objeto de burlas, críticas y divertidos memes.

Y no por su forma de vestir o por algo que dijo, sino por su extraña forma de aplaudir.

Cuando la cámara captó a la actriz mientras aplaudía, nadie podía entender lo que sucedía.



via GIPHY

Finalmente, la australiana explicó la razón por la que sus aplausos se miraban de forma tan peculiar.

En entrevista con un programa de radio en Australia, “The Kyle and Jacki O Show” comentó:

“Estaba bastante emocionada porque quería aplaudir. Si no lo hubiera hecho, habría sido peor, ¿cierto? Todo el mundo se habría preguntado por qué no estaba aplaudiendo. Así que me puse a aplaudir. Pero era muy difícil porque traía ese enorme anillo que no era mío, pero que era absolutamente precioso. Estaba aterrorizada, no quería dañarlo”.