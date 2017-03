La increíble transformación de la mamá de Honey Boo Boo después de adelgazar

La controversial mamá de Honey Boo Boo ya no luce como se dio a conocer en el reality show.

Esta semana dio a conocer la increíble transformación que tuvo al bajar de peso. Esto en el clip de su nuevo programa “Mama June: From Not to Hot”.

Foto: Getty Images

Casi 22 meses después de haberse hecho un bypass gástrico, ahora la estrella de televisión pasó a ser talla 4.

Mama June, de 37 años de edad sale conversando su famosa hija, Alana Thompson, mejor conocida como Honey Boo Boo.

Una de las hijas de Mama June, “Pumpkin”, reveló en una entrevista con Entertainment Tonight el procedimiento que se realizó su madre.

Aunque ella quiso bajar de peso con dieta, se tuvo que hacer una reducción del estómago por que se había estancado en el proceso.

Después de haberse hecho el bypass gástrico, una entrenadora tuvo que intervenir para ayudarla a tener una figura más delgada.

WOW, look at Mama June (Honey Boo Boo's Mom) Now! 😱 pic.twitter.com/pQMGXWjm1m — YLBB. (@iFredLee) March 9, 2017

Además, la mamá de Honey Boo Boo también tuvo que hacerse una cirugía para remover el exceso de piel después de haber pesado casi 460 libras. La piel colgaba de sus brazos, barbilla y estómago, explicó la hija de 17 años.

También se realizó otra operación para arreglar sus senos, los cuales pasaron de la talla 44 a la 36.