Pilar Montenegro revela la verdad sobre su estado de salud

Desde el año pasado, se reveló que la cantante Pilar Montenegro padecía una enfermedad que afecta el sistema nervioso.

Incluso, algunos medios mexicano señalaron que en realidad la guapa mujer tenía cáncer.

Ahora, después de tantas especulaciones, la ex Garibaldi apareció ante los medios y decidió romper el silencio sobre su salud.

En una entrevista en el programa matutino “Hoy”, Pilar afirmó que se encuentra de maravilla y disfrutando la vida.

“No, ni Dios lo quiera, claro que no, no es cierto, es mentira, te lo juro por Dios (…) no pasa nada, o sea, yo salí con Sergio Mayer en fotos, estoy bien, no es cierto, es mentira todo esto, estoy en Vallarta padrísimo en un yate con amigas”, contó Pilar.