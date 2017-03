La oscura verdad de la nueva temporada de "Acapulco Shore" que no sabías

Preguntas filosóficas de #MTVAcaShore: Si tienes boobs y no las usas para titi shots, ¿de verdad tienes boobs? 🤔 ¡Mañana #MTVPlacerAcaShore a las 10PM MX/CO/AR! Solo por MTV. (Link en bio 📲)

A post shared by #MTVPlacerAcaShore (@acapulcoshore) on Feb 27, 2017 at 2:08pm PST