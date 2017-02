Mane, de Acapulco Shore, protagoniza una sensual doble portada para Playboy México

Después de protagonizar varios escándalos dentro y fuera del programa “Acapulco Shore”, Manelyk logra conquistar la portada de la revista Playboy México para la edición de marzo.

Este es uno de los ejemplares más esperados de los lectores ya que serán consentidos con una doble portada con la escultural figura de la estrella de televisión.

¡Arderá Marzo! Y porque ella todo lo hace rico… Con ustedes @manelyk_oficial nuestra portada de este mes. Más en: https://t.co/UC3DNHbCay pic.twitter.com/tROAc5wbpx — Playboy México (@PlayboyMX) February 24, 2017

Mane mostró sus atributos y reveló algunas intimidades que acompañan la candente sesión de fotos.

Aseguró que a sus 27 años está satisfecha con todo su cuerpo y que su vida sexual es algo muy importante: “Si estoy de malas, tengo sexo y me pongo de buenas. Si estoy estresada, tengo sexo y se me pasa. Y si no tengo sueño en la noche, pues tengo mucho sexo y ya me puedo dormir”, aseguró para la revista de caballeros.

No solo es una chica celosa, presumida, coqueta y muy fiestera, es modelo, actriz, cantante y empresaria.

Es dueña de un spa y recientemente lanzó su segundo sencillo llamado “Odiosa”.

Mane indicó que cree que la gente que los integrantes de Acapulco Shore salen de fiesta todo el tiempo, pero no es así. Esto es únicamente para la grabación del show, y dura aproximadamente un mes.

Normalmente, se ocupa de su spa y va dos horas diarias al gimnasio para mantener sus curvas.

#Shooting photo @zangetsu3742 👉🏼Styling and hair @fredgarcia19 🔝 outfit @alexismay espero les guste el resultado final!! 🎈 A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial) on Feb 20, 2017 at 4:00pm PST

Para la sesión de Playboy México, la estrella de televisión aparece totalmente desnuda en unas imágenes.

Es un detalle que seguramente agradecerán miles de fanáticos que siguen cada paso de la modelo en sus redes sociales.