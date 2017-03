Fans de Geraldine Bazán la defienden de las críticas por la forma de sus pies

Hace unos días, Geraldin Bazán compartió una imagen en su cuenta de Instagram que desató polémica.

La actriz se encuentra en unas vacaciones envidiables en Bora Bora junto a su esposo Gabriel Soto.

En la foto se puede ver el paradisíaco lugar y en el frente, los pies de la mexicana. Ella misma escribió en la publicación: “…y ya vi que van a empezar a tirarle con todo a mis piecitos, no me importa yo los amo me sostienen contra viento y marea… I ❤my feet”.

Eeeeeeequis!!! Es domingo… No se les olvide darle like a mi post anterior!!! ➡️ Nos va ganando!!! 🙈😬😩 jajaja ahhhh y ya vi que van a empezar a tirarle con todo a mis piecitos,no me importa yo los amo me sostienen contra viento y marea… I ❤my feet A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) on Feb 26, 2017 at 4:08pm PST

Esto no fue suficiente para evitar las críticas por la forma de sus pies. Algunos comentarios que se pueden leer son: “Feitos tus pies, no deberías enseñarlos”, “Reconoce que son bien feos”, “Algún defecto tenías que tener”, “Pensé que solo yo tenía pies raro”.

Sin embargo, los fanáticos de Geraldin salieron a su defensa tras varios días de que ella continúa siendo objeto de burlas.

Estos son algunos de los comentarios más relevantes que han hecho sus seguidores:

“Todos los que escriben comentarios negativos seguro tienen unos pies asquerosos que si los publicarán tendrían mil veces más comentarios negativos porque a la gente como le encanta criticar, ella subió la foto para compartir el momento y si sus pies no son de su agrado pues que pena me dan”.

“Ya quisieran estar pisando esos maravillosos lugares los envidiosos, tú muy bien”. “Aquí nadie es perfecto. Y da tristeza que te critiquen porque cuantos de aquí no se aceptan como son. Me encanta como te amas a ti misma”.

“Cuánto dieras por tener unos pies feos …pero con un esposo maravilloso unas hijas hermosas y carrera súper exitosa por delante los pies con unos hermosos zapatos como los sabe utilizar son lo de menos en la vida”.

“Tranquila, los piecitos tuyos están en Bora Bora, los de ellos están en sus casas y trabajando”.