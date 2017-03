Filtran supuestas fotos de cómo Orlando Bloom le fue infiel a Katy Perry

Recientemente se confirmó la ruptura de Katy Perry y Orlando Bloom causando conmoción en el mundo entero.

Ahora, se filtraron unas supuestas fotos que revelan la causa real de la separación.

Según medios internacionales, estas imágenes fueron captadas hace seis días y podrían mostrar una supuesta infidelidad por parte del ahora exnovio.

En las fotografías se puede ver al actor en la prefiesta de los Oscar, ofrecida por Global Green en el club nocturno de Los Ángeles, Tao.

Bloom está bien acompañado de una joven con la que intercambia caricias en el rostro y algunas palabras al oído. ¡La situación parece bastante comprometedora!

Orlando with another girl! Is this an old photo? #orlando #katy #orlandobloom #katyperry pic.twitter.com/pHIb9eytOf

— KATYCAT (@DettAnn97) March 1, 2017