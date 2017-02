Oscars: Incluyen foto de productora que está viva en homenaje a fallecidos

El colosal fallo del domingo en el anuncio de la mejor película no fue el único error en la ceremonia de los Óscar: la foto de una productora viva se coló en el homenaje a los profesionales de la industria fallecidos.

Mientras las imágenes se sucedían en la pantalla gigante del teatro Dolby de Los Ángeles, Jan Chapman, una productora australiana, descubrió con desconcierto que su rostro aparecía con el nombre de su amiga y compatriota diseñadora de vestuario Janet Patterson, fallecida en octubre de 2016, informó la revista Variety.

Producer Jan Chapman says she is very much alive after Oscars In Memoriam mixup https://t.co/18XoXbka5k

— Metro News Canada (@MetroNewsCanada) February 27, 2017