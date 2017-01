"La La Land" empata récord con 14 nominaciones al Oscar

La tierna carta de amor a los musicales “La La Land” recibió el martes 14 nominaciones a los premios Oscar, empatando el récord de “Titanic” y “All About Eve” con el mayor número de candidaturas.

“La La Land” fue postulada a mejor película y le mereció menciones a sus astros Emma Stone y Ryan Gosling así como a su guionista y director de 32 años, Damien Chazelle.

“Estoy en Beijing en este momento. Esto sólo hace que mi desorientación sea mayor”, dijo Chazelle por teléfono el martes. “Lo único que puedo pensar es ‘gracias’, un millón de veces”.

Nueve cintas, de las posibles diez que admite la categoría de mejor película, fueron nominadas, incluyendo “Moonlight”, “Arrival”, “Manchester by the Sea”, “Hell or High Water”, “Lion”, “Fences”, “Hidden Figures” y “Hacksaw Ridge”.

La luminosa historia del paso a la edad adulta de Barry Jenkins, “Moonlight”, fue postulada a ocho premios. Por su parte, la adaptación de Denzel Washington a la obra de teatro de August Wilson “Fences” y el drama de Theodore Melfi sobre un grupo de matemáticas de raza negra “Hidden Figures” se aseguraron de acabar con las críticas por los “OscarTanBlancos” (#OscarsSoWhite). Tras dos años consecutivos en los que se nominó a actores solo blancos, hubo siete personas de raza negra entre los 20 postulados el martes.

Jenkins, nominado por su trabajo como director y guionista, dijo que las candidaturas para “Moonlight” y otras películas mostraban que la gente estaba dispuesta a ponerse en los zapatos de los demás.

“Amo a la industria del cine estadounidense y ver que este año siento que realmente refleja el mundo en el que vivimos y en el que trabajamos me da esperanza”, dijo Jenkins por teléfono desde Amsterdam. “Me da ánimo, se ha trabajado mucho para que este año no fuera una anomalía”.

En cuanto al talento latino, el director de cinematografía mexicano Rodrigo Prieto fue postulado por su trabajo para “Silence” y el dramaturgo y músico Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, a mejor canción por “How Far I’ll Go” de la cinta animada “Moana”. El español Juanjo Giménez fue nominado en el rubro de cortometraje por “Timecode”.

La mayor sorpresa de la mañana fue el apoyo para Mel Gibson, quien por años fue evitado en Hollywood tras proferir insultos antisemitas al ser arrestado por conducir en estado de ebriedad en 2006 y por ser sentenciado por violencia doméstica en 2011. El martes consiguió nominaciones para su drama sobre la Segunda Guerra Mundial “Hacksaw Ridge” a mejor película y una inesperada mención como director.

El thriller de ciencia ficción de Denis Villeneuve “Arrival” empató con “Moonlight” como los segundos filmes más nominados, con ocho postulaciones cada uno. Amy Adams, la estrella de “Arival” y quien ha sido nominada en cinco ocasiones, quedó fuera de la terna a la mejor actriz.

Meryl Streep, a quien el presidente Donald Trump señala recientemente como “sobrevaluada”, obtuvo su 20 nominación. Por su trabajo en “Florence Foster Jenkins” fue postulada a mejor actriz junto con Stone, Natalie Portman (“Jackie”), Ruth Negga (“Loving”) e Isabelle Huppert (“Elle”). Además de Adams quedó fuera Annette Bening por “20th Century Women”.

Los nominados a mejor actor son Gosling, Casey Affleck (“Manchester by the Sea”), Andrew Garfield (“Hacksaw Ridge”), Viggo Mortensen (“Captain Fantastic”) y Denzel Washington (“Fences”). Mientras que por el premio al mejor actor de reparto se miden Mahershala Ali (“Moonlight”), Jeff Bridges (“Hell or High Water”), Michael Shannon (“Nocturnal Animals”), Lucas Hedges (“Manchester by the Sea”) y Dev Patel (“Lion”).

Viola Davis es la actriz de reparto favorita por su papel en “Fences”. Se medirá con Naomie Harris (“Moonlight”), Nicole Kidman (“Lion”), Octavia Spencer (“Hidden Figures”) y Michelle Williams (“Manchester by the Sea”).

Ya sea justamente o no, las nominaciones del martes fueron vistas como una prueba para la reformada academia de cine. Será la primera votación desde que la presidenta de la academia Cheryl Boone Isaacs instauró nuevas reglas de membresía y añadió 683 nuevos miembros en busca de diversificar a un grupo predominantemente conformado por hombres blancos de edad avanzada, que ahora asciende a 6.687 personas.

Los Oscar también reajustaron su formato de nominaciones. En vez de anunciar a los postulados en vivo desde Los Ángeles, nominados y ganadores previos que incluyeron al cineasta mexicano Guillermo del Toro y su compatriota, el actor Demian Bichir, presentaron en videos preproducidos a los candidatos en las distintas categorías en una transmisión por streaming en el cibersitio Oscars.com.

Aunque “La La Land” y otras nominadas a mejor película como “Arrival” y “Hidden Figures” se acercan a los 100 millones de dólares en la taquilla norteamericana, ninguna de las candidatas en el rubro ha amasado más de esa suma.

Tras haber tenido una presencia inesperada en la temporada de premios, la cinta de un superhéroe pedante “Deadpool” (que recaudó 363,1 millones de dólares) no logró figurar en los Oscar, lo que coloca a las candidatas de este año entre las menos lucrativas de la historia.

El trabajo normal del Hollywood actual, manejado por intereses empresarios, se aparta cada vez más de la temporada de premios de la industria, donde filmes más pequeños y aclamados por la crí­tica como “12 Years a Slave”, “Birdman”, “Boyhood” y “Spotlight” han dominado recientemente. Solo uno de los grandes estudios, Paramount, que distribuyó “Arrival” y “Fences”, consiguió una nominación a mejor película.

En cambio, Amazon obtuvo su primera postulación por “Manchester by the Sea” de Kenneth Lonergan, que el servicio de streaming distribuyó en sociedad con Roadside Attractions. Netflix también logró tres nominaciones, incluyendo dos en la categorí­a de cortometraje documental y una por el largometraje documental de Ava DuVernay “The 13th”.

La otras cintas nominadas en la categorí­a documental son “Fire at Sea” (“Fuocoammare”), “Life, Animated”, “O.J.: Made in American” y “I Am Not Your Negro”.

La escasez de éxitos de taquilla representará un reto para el presentador Jimmy Kimmel, quien fungirá por primera vez como anfitrión en la ceremonia del 26 de febrero. Aunque la gala de los Premios de la Academia sigue estando entre los programas de TV más vistos del año, los ratings han estado en declive los últimos dos años. La emisión de 2016, presentada por Chris Rock, atrajo 34,4 millones de espectadores, el nivel más bajo en ocho años.

Las nominadas a mejor cinta animada incluyen pelí­culas de gran presupuesto y pequeñas producciones: “Kubo and the Two Strings” (“Kubo y la búsqueda del samurái”), “Moana”, “My Life as a Zucchini” (“La vida de Calabacín”) “The Red Turtle” (“La tortuga roja”) y “Zootopia.”

En la categorí­a de película de lengua extranjera, la cinta alemana de Maren Ade que causó sensación en Cannes, “Toni Erdmann”, se medirá con la danesa “Land of Mine” (“Tierra de minas”), la sueca “A Man Called Ove” (“Un hombre llamado Ove”), la australiana “Tanna” y la iraní “The Salesman” (“El viajante”) de Asghar Farhadi, cuya cinta “A Separation” (“Una separación”) ganó el premio en 2012.