Critican a la presentadora Stacy London por sus "feos" zapatos en los Oscar

Stacy London, junto a Clinton Kelly, le han cambiado la imagen a cerca de 300 personas durante diez años.

Ambos presentadores saltaron a la fama con el programa “No te lo pongas” que se transmite en Discovery Home&Health.

En cada show, ellos transformaron la imagen y fortalecieron la confianza en sí mismos de centenares de participantes.

Stacy y Clinton demuestran que el mal gusto al vestir se puede transformar si te dejas aconsejar por los expertos en moda.

Sin embargo, al parecer la bella presentadora no acertó en su atuendo que llevó a los premios Oscar de este año.

En redes sociales, la estadounidense ha sido criticada por no “saber vestir” cuando ella aconseja de moda.

Feeling let down by my childhood style icon Stacy London… THOSE SHOES ARE ALL WRONG AND DEFINITELY WHAT NOT TO WEAR (with that dress)!!! pic.twitter.com/ztYRtL71J0

— Taylor Goff (@taylormgoff) 26 de febrero de 2017