Inicia el rodaje de la película de "Han Solo" de Star Wars en Londres

Aún no tiene título, pero The Walt Disney Co. ya anunció que inició el rodaje de la nueva película de “Han Solo” uno de los personajes favoritos de Star Wars.

La filmación empezó este lunes 20 de febrero en los estudios Pinewood de Londres, y esto se evidenció con una fotografía que fue compartida en las redes sociales de la exitosa saga creada por George Lucas en la que aparece el elenco en los controles del Halcón Milenario.

“Esta nueva historia explorará las aventuras del dúo previas a los acontecimientos de Star Wars: Una Nueva Esperanza, y sus tempranos encuentros con Lando Calrissian”, dice parte del mensaje que acompaña la fotografía.

Por otra parte, se anunció que Phil Lord y Christopher Miller son los directores de este nuevo largometraje, el cual tiene como protagonistas a: Alden Ehrenreich como “Han Solo”, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover como “Lando Calrissian”, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, y Joonas Suotamo como “Chewbacca”.

Han Solo – Smuggler. Scoundrel. Hero. A new Star Wars Story begins. https://t.co/6mjWKQcwwk pic.twitter.com/dWJwccpY33 — Star Wars (@starwars) February 21, 2017

* Con información de AP.