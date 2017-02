VIDEO. Chrissy Teigen terminó completamente borracha en la fiesta de los Grammys

La entrega de los Premios Grammy 2017 estuvo llena de emociones y sorpresas. Pero la mejor parte sucedió en la fiesta después de la ceremonia.

Y prueba de ello es la forma en que terminó la modelo Chrissy Teigen. Después de lucir absolutamente despampanante en la alfombra roja, la esposa de John Legend la pasó muy bien en la celebración de los gramófonos.

La misma conductora compartió unos videos en su cuenta de Twitter donde se le puede ver en el suelo, riendo sin parar y como nunca antes se le había visto.

Claro, sin perder en ningún momento el estilo que la caracteriza.

En un clip aparece intentando armar un pequeño inodoro de juguete. Mientras que en otro video les informa a los fanáticos que ya se encuentra y que está a punto de prepararse una deliciosa sopa instantánea.

Incluso, en uno de los videos, se puede ver cómo se esposo la ayuda a quitarse la joyería que llevaba puesta.

John le pregunta porqué habría de estar enojado con ella, si es perfecta. A lo que la modelo respondió “por que estoy borracha”.

John helping a drunk @chrissyteigen take off her jewellery is my new favourite thing. Goals pic.twitter.com/PLnPxtu1Hb

— Nicole McCabe (@elocinbitch) February 13, 2017