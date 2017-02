Tom Hiddleston rompe el silencio y revela por qué terminó con Taylor Swift

Las relaciones amorosas de Taylor Swift son de las más comentadas y cada mínimo detalle causa revuelo.

En julio del año pasado, el mundo se volvió loco con la noticia de la relación de la cantante y Tom Hiddleston.

La pareja había sido fotografiada besándose en una playa de Rhode Island, justo dos semanas después de que la ruptura de Swift con el DJ Calvin Harris.

Sin embargo, el romance duró pocas semanas.

Luego del mediático idilio, el británico por fin decidió hablar de sus sentimientos hacia la intérprete de Nashville.

Además reveló lo qué en verdad pasó el cuatro de julio, luego de ser captado con una camiseta que señalaba “I Love T. S”.

“La verdad es que era el 4 de julio, una fiesta nacional, y estábamos jugando un juego: yo me resbalé y me hice daño en la espalda. No quería exponer al sol la herida, así que pregunté si alguien tenía una camiseta. Una de sus amigas me dijo: ‘Yo solo tengo esta…’. Todos nos reímos. Se trataba de una broma, una broma entre amigos”, explicó a la revista GQ.