VIDEO. El polémico episodio de “Caso Cerrado” por el que la doctora Polo tuvo que disculparse

El programa de Telemundo, “Caso Cerrado”, ha atravesado varias crisis. Las cuales también le han ayudado a consolidarse como uno de los programas favoritos del público.

Sin embargo, la doctora Ana María Polo desató la furia de todo un país con su último episodio.

La conductora compartió su opinión sobre la situación económica por la que está pasando Puerto Rico, señalando que las mujeres se ven en la necesidad de “vender a sus hijos” para sobreponerse a la crisis.

En el episodio de “Caso Cerrado” transmitido el jueves último se presentó a una mujer de “origen puertorriqueño” que había “alquilado a sus hijos” a unas personas a cambio de 500 dólares.

En este momento, la doctora Polo señaló: “Les voy a contar algo, señores. Les voy a contar algo muy doloroso. Esta es una modalidad en Puerto Rico ahora. La situación económica está tan difícil que la gente llega a vender a sus hijos”.

El episodio denominado “Rentando a mis hijos” causó molestias entre los puertorriqueños haciendo que la abogada se disculpara por sus palabras.

En un comunicado de prensa, se excusó por haber herido “sensibilidades”, pero no se retractó de lo dicho en su programa.

“Lamento mucho si, por mi pasión defendiendo a las personas que no tienen voz, herí sensibilidades a mi gente que tanto amo en Puerto Rico. Mi trayectoria demuestra la seriedad con que siempre he hecho mi trabajo y es por esto que no puedo ignorar un tema tan serio como es la trata humana, algo que existe a nivel global y Puerto Rico está comprobado que no es la excepción.