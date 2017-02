Yuri señala que Lady Gaga le "copió" el look que usó en #SuperBowl

Luego la espectacular intervención de medio tiempo de Lady Gaga en el Super Bowl LI, fanáticos Yuri la tacharon de “copiona”.

Por medio de Twitter, los seguidores de la cantante mexicana arremetieron contra la intérprete estadounidense por supuestamente copiar el vestido que usó para la presentación.

Getty Images/Twitter

Uno de los tuits, que contenía una comparativa en fotos de los dos vestidos, acaparó la atención de Yuri, quien no tardó en tomarlo a broma y contestar a través de su cuenta oficial.

“Mis abogados están tratando el tema!… Siempre hay una copiona, #consumelomexicano jajajajaja!”, publicó la cantante.

Para seguir con las bromas, la mujer publicó otra foto en la que aparece con un excéntrico “bodysuit”.

“…y este vestuario, no me lo alcanzó a copiar porque no le alcanza!… #consumelomexicano jajajajajjaa!”, escribió.

Allí no quedó todo

Los seguidores de Lady Gaga aprovecharon la red social para defender rápidamente las insinuaciones contra su “Mother Monster”.

Yuri los ignoró todos excepto uno que decía: