VIDEO. Britney Spears sufre una nueva falla de vestuario dejando su seno al descubierto

¡Ops, lo hizo otra vez! Britney Spears dejó que todo el público, y ahora las redes sociales, vieran su pezón izquierdo.

Durante su última presentación el pasado miércoles en el Planet Hollywood de Las Vegas, la cantante tuvo un problema con su vestuario.

Todo sucedió cuando interpretaba la canción “Work Bitch” y uno de sus bailarines la jaló fuertemente el top. Debido a esto, su seno quedó afuera y ella no se percató de esto hasta cierto tiempo después.

BRITNEYS TITTY POPPED OUT YALL RT FOR GOOD LUCK pic.twitter.com/NMP86ZBklh

Los fanáticos que se encontraban más cerca fueron los que rápidamente captaron el momento en video y lo compartieron en sus redes.

Aunque la cantante logró componerse el vestuario, no dejaba de voltear a ver su pecho para asegurarse que todo estaba cubierto y en su lugar.

Sin embargo, se vio en la necesidad de ajustar su top varias veces para evitar volver a mostrar su parte íntima.

level of not giving a fuck: britney performing with her boobs out pic.twitter.com/oZp5UoYKG7