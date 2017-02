Angelina Jolie mantiene una supuesta relación con Jared Leto, después de su divorcio con Brad Pitt

Las noticias del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt no paran. Varios meses después de que la pareja anunciara oficialmente su separación, han surgido supuestos secretos.

Algunos medios reconocidos en Estados Unidos indican que la actriz guarda algo íntimo y muy particular.

Se trata de la buena relación que mantiene con Jared Leto, la cual inició en 1999 durante la filmación de “Inocencia interrumpida” y se fortaleció desde su participación en la película “Alexander”, en el 2004.

Al parecer, esta amistad fue más allá y aseguran que sostuvieron un romance fugaz en el set de la última filmación. Pero esto se vio irrumpido cuando la actriz conoció a su ahora exesposo en “Mr. and Ms. Smith”.

Y después de que se anunciara la separación de Jolie y Pitt, fue el mismo protagonista del nuevo Joker quien llamó a su vieja amiga. Las conversaciones se mantuvieron y extendieron durante semanas dándose una nueva oportunidad.

“Se reunieron en Los Ángeles para cenar en el Chateau Marmont. Han mantenido una relación muy amigable durante todos estos años y siempre ha habido química”, indicó una fuente para la revista Heat.

Jared y Angelina encajan de maravilla, y ahora todavía más, dado el carácter “un poco loco del actor” y su intención de no iniciar una relación que necesite “compromisos”. Ella no tiene prisa porque la relación se formalice, no mientras pasa por este divorcio tan polémico y la custodia de los hijos, pero tampoco se priva de aventura y diversión con el actor”, añadió la fuente.