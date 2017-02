Actor de "Teen Wolf" rompe el silencio luego de que filtraron sus videos íntimos

El elenco de “Teen Wolf“ se encuentra en boca de todos tras la filtración de unos videos bastante íntimos en redes sociales.

Los actores involucrados en este escándalo son Cody Christian, Ryan Kelley y Tyler Posey, cuya intimidad fue vulnerada por algunos hackers.

El primer afectado de esta filtración ha sido Cody Christian, de 21 años, quien es visto en un video desnudo frente a un espejo, masturbándose.

La invasión a su privacidad provocó que el actor se alejara de las redes sociales; sin embargo sus fans alzaron la voz en su nombre.

Para demostrarle su apoyo, sus seguidores promovieron en Twitter el hashtag #WeRespectYouCody.

Ya superado el difícil momento, Cody Christian decidió regresar a Internet y volver a tener contacto con sus seguidores.

Love each and every one of you with all of my heart. Incredibly grateful for the unwavering support. Enjoy the winter finale tonight!

— Cody Christian (@ReallyCody) 1 de febrero de 2017