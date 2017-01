Hacker filtra video sin ropa y en pose íntima de actor de "Teen Wolf"

De nuevo un hacker hace de las suyas y filtra la vida íntima de una celebridad. Esta vez fue el actor Ryan Kelley, uno de los protagonistas de la serie de MTV “Teen Woolf”.

Es el tercer actor del formato que sufre una violación de su intimidad de este tipo después de Cody Christian y Tyler Posey.

En el caso de Kelley no solo han salido a la luz varias fotos desnudo donde enseña mucho más que los abdominales, sino que también se ha filtrado un embarazoso video en el que se le vería presuntamente masturbándose.

Por el momento, el actor estadounidense no se ha pronunciado ante esta vulneración de sus derechos y de su vida privada.

Los seguidores del actor en la conocida serie televisiva han puesto el grito en el cielo y han comenzado a movilizarse masivamente en las redes con el hashtag #WeRespectYouRyan.

I can not believe people are so stupid to viralize the video for Ryan Poor Ryan @the_ryan_kelley #WERESPECTYOURYAN. pic.twitter.com/Vba7PRR6Vn — ✖ I am a unicorn ✖ (@Dark_Girl2002) 23 de enero de 2017

oKAY 3 MEMBERS OF THE TW CAST THIS IS HORRIBLE #WerespectyouRyan pic.twitter.com/ub1hwxIPLr — e (@emcarrolll13) 21 de enero de 2017

Tyler Posey y Cody Christian

La lista de actores del drama estadounidense implicados en un delito contra la intimidad parece no tener fin. Primero fue el caso de Cody Christian, el intérprete se vio envuelto en un escándalo desagradable al circular por Internet un vídeo en el que se le teniendo relaciones sexuales con una desconocida mujer.

Lo que parecía ser una filtración esporádica en las redes, terminó por convertirse en una cadena interminable. Ya que también afectó al protagonista de la serie, Tyler Posey, ya que se viralizó un clip sexual que él mismo había grabado.