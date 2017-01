Venezuela es odiada por sus compañeras de Miss Universo y le pusieron un cruel apodo

TODOS A VOTAR POR MARIAM HABACH EL PÚBLICO PODRÁ ELEGIR UNA DE LAS CANDIDATAS DEL TOP 12 DEL MISS UNIVERSO Este año, se puede votar por la concursante favorita para una posición en el Top 12. La votación estará abierta a partir del 23 de enero de 2017 a las 8am ET, los aficionados de todo el mundo podrán votar a través de las siguientes maneras: 1) VODI: Descargue la aplicación Vodi aquí<http://vodi.io/b/MISSUNIVERSE> y pulse el botón de votación. 2) WEB: Visitavote.missuniverse.com<http://vote.missuniverse.com> 3) MISS U APP: Descargue la aplicación Miss U aquí<http://bit.ly/MissUapp> y pulse en el menú lateral 4) TWITTER: Tweet usando #MissUniverse y un hashtag específico del concursante que se proporcionará. No se olvide del retweeting. Cuando se abre la ventana de votación, los aficionados pueden votar 10 veces al día por cuenta registrada. ***Vote.missuniverse.com<http://vote.missuniverse.com/> es la única pagina web para votar.

A photo posted by Org Miss Venezuela (@missvenezuela) on Jan 22, 2017 at 12:14pm PST